Liceo Scientifico L’Aquila, una circolare per imporre le mascherine

Obbligo di indossare le mascherine anche da seduti al Liceo Scientifico dell’Aquila. C’è la circolare.

Dovranno indossare la mascherina anche mentre sono seduti ai banchi gli studenti del Liceo Scientifico dell’Aquila. L’ultima novità arrivata oggi, attraverso una circolare, che impone le mascherine anche da seduti. Tuttavia, come segnalato al Capoluogo, ci sono già altre scuole in città dove – pur senza obbligo formale – la mascherina viene già fatta indossare agli studenti durante l’intero orario di svolgimento delle lezioni, quindi anche mentre sono seduti ognuno al proprio banco. È il caso del Liceo Cotugno.

Proprio dal Liceo Cotugno, inoltre, sono arrivate numerose segnalazioni al Capoluogo, sull’obbligo di aprire la finestra ad ogni cambio dell’ora, per almeno dieci minuti. Questa misura costringe gli studenti, che occupano banchi vicino alle finestre, a restarsene seduti al freddo, almeno per tutto il tempo in cui viene fatta arieggiare la classe. Spostarsi è impossibile, d’altro canto, poiché non ci sarebbero gli spazi necessari a garantire il distanziamento con gli altri studenti.

Mascherine da seduti, non solo L’Aquila

Riguardo all’obbligo esteso dell’uso della mascherina anche da seduti, le scuole d’Abruzzo non sono le uniche ad aver fatto questa scelta. Fuori Regione – e in particolare in Emilia Romagna – infatti, erano stati già segnalati casi di scuole che avevano optato per questo provvedimento, maggiormente restrittivo rispetto alle norme imposte dal Ministero. Proprio ieri il Cdm, riunitosi per discutere il nuovo Decreto, aveva confermato le misure prese relativamente alla riapertura delle scuole. In alcuni istituti, però, visti anche i casi di positività emersi – e il Liceo Scientifico Bafile è una delle scuole in cui è stato registrata una positività tra gli studenti – i dirigenti hanno preso provvedimenti più rigorose per evitare contagi.