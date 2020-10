L’Aquila – Venerdì cielo poco nuvoloso, temperature massime in aumento.

La giornata di venerdì trascorrerà con cielo poco nuvoloso, per via del passaggio di velature e qualche corpo nuvoloso medio-alto da ovest. Al primo mattino si potrà formare qualche banco di nebbia in bassa conca e sugli altopiani appenninici. Non sono previsti fenomeni.

Temperature minime stazionarie (+2/+7°C), massime in aumento (+20/+24°C). Ventilazione debole, prevalentemente da ovest/nord-ovest.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)