L’Aquila, nuova sede per il Roma Club “Vittorio Zingarelli”

L’AQUILA – Nuova sede a Centi Colella per il Roma Club “Vittorio Zingarelli”. Sarà intitolata a Fabio Nardis.

Sarà inaugurata venerdì 9 ottobre alle 17.30, la nuova sede del Roma Club “Vittorio Zingarelli” di L’Aquila presso gli impianti del Centro Sportivo Universitario in Località Centi Colella. La serata sarà “open day”, nel rispetto delle norme anti–covid 19, e sarà aperta sia agli iscritti sia a tutti quanti vorranno conoscere o iscriversi a questo nuovo club sportivo.

La nuova sede sarà intitolata al compianto Fabio Nardis, dipendente dell’azienda farmaceutica Menarini e grande tifoso romanista, spentosi lo scorso giugno dopo aver lottato contro un terribile male. Alla cerimonia parteciperanno la moglie Paola e i due figli Luiz e Larissa.

“Sarà un momento in ricordo e in segno di vicinanza e condivisione alla Famiglia di Fabio – ha dichiarato il Presidente del Roma Club di L’Aquila Adriano Vaschi – attraverso lo sport e il calcio che erano la passione di Fabio, che tanto ha amato L’Aquila e la squadra della Roma, tanto da diventare socio sostenitore del club giallorosso”.

“Ci piace sottolineare – ha affermato la vice Presidente del Club Loredana Di Tommaso – che il Roma Club Vittorio Zingarelli si propone anche di portare avanti attività di carattere culturale, sociale e, naturalmente, sportivo”.

All’evento, organizzato in collaborazione con la testata giornalistica “il Giornale di Roma”, sarà presente il fondatore storico del club Riccardo Zingarelli, figlio di Vittorio e pronipote di Italo Foschi, il primo romanista senza il quale l’A.S. Roma non sarebbe mai nata. Tra le autorità si segnalano le presenze dell’’Assessore Regionale allo Sport Guido Quintino Liris, già socio fondatore del club, del Vice Presidente della Provincia di L’Aquila Vincenzo Calvisi e per il Comune dell’Aquila del Consigliere Comunale Vito Colonna, socio del club.

Il presidente del Roma Club ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Francesco Bizzarri, Presidente CUS L’Aquila, per la disponibilità ad ospitare la nuova sede del Club, dimostrando ancora una volta particolare sensibilità nei confronti delle tematiche che riguardano a 360 gradi lo sport aquilano.