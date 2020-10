Coronavirus, casi a Paganica: chiude in forma precauzionale il Barrio

L’AQUILA – Clienti del Barrio di Paganica positivi al Coronavirus, il locale chiude per precauzione.

A seguito di alcuni casi di Coronavirus registrati tra i propri clienti, in via puramente precauzionale il Barrio di Paganica ha deciso di chiudere temporaneamente: “Si comunica – scrivono infatti dallo staff del locale – che alla luce dei numerosi casi di febbre e tamponi risultati positivi tra la popolazione di Paganica, tra cui anche alcuni nostri clienti, il Barrio ha deciso in via del tutto precauzionale e senza alcuna costrizione che resterà chiuso e sottoporrà i propri dipendenti a tampone, pertanto riaprirà solo quando questi risulteranno negativi, per il bene nostro e di tutti voi”.

La chiusura del Barrio di Paganica si aggiunge quindi a quella del Monthy’s, il cui staff è comunque risultato negativo al primo giro di tamponi, e quella della pizzeria “La dolce vita”.