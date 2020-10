Concorso Gsa, oltre 7300 candidature

L’AQUILA – Chiusi i termini per la presentazione delle candidature alla Gsa, straordinaria partecipazione: oltre 7300 candidature.

Tantissime le persone che hanno proposto la propria candidatura per la selezione alla Gsa, Gran Sasso Acqua, la partecipata del Comune dell’Aquila che conta 92 dipendenti. Amministratore unico della società, l’avvocato Alessandro Piccinini, già assessore della Giunta Biondi. La Gsa ha avviato la selezione per titoli ed esami per 15 posizioni lavorative, dimostrando una capacità di programmazione a lungo termine piuttosto solida, in un momento in cui la maggior parte degli enti faticano.

“È stato fatto un lavoro importante – ha spiegato a IlCapoluogo.it l’Amministratore unico, Alessandro Piccinini – che va a sopperire seppur parzialmente alla carenza di organico“. Un rafforzamento di organico che passa attraverso un’organizzazione complessa per la selezione dei candidati che l’amministratore unico Piccinini ha voluto improntare “sulle linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa vigente in materia, atta a garantire la maggiore partecipazione, come dimostrano le circa 7300 candidature”.

Sono 15 le posizioni aperte alla Gsa: Addetto Ufficio Appalti, Addetto Ufficio Segreteria e Ragioneria, Sportellista con Attività di Archivista, Sportellista con Attività di Back Office, Letturista, Operaio Elettromeccanico Meccanico Meccatronico, Operaio, Addetto Ufficio Sicurezza e Qualità Acqua e Ufficio Autorizzazioni, Addetto Ufficio Procedura Autorizzative e Concessorie, Addetto Ufficio Sicurezza a Qualità Acqua, Addetto Ufficio Allacci, Addetto Ufficio Segreteria Tecnica. A rispondere al bando, invece, sono state ben 7300 persone. Adesso si dovrà procedere a stilare una prima graduatoria per la partecipazione ai test preselettivi che coinvolgeranno circa 1500 candidati.

Concorso Gsa, come si svolgeranno le prove.

La prova preselettiva per i candidati rientrati nella prima graduatoria verrà gestita dalla Adecco Italia Spa per determinare la rosa dei tre candidati per ogni posto di lavoro messo a concorso, con l’attribuzione di un punteggio individuale fino ad un massimo di 20 punti che si sommerà al punteggio per titoli.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva e la data e il luogo della prova saranno pubblicati sul sito www.gransassoacqua.it sezione “Selezione del Personale”, con anticipo di almeno dieci giorni di calendario.

Il giorno della prova preselettiva i candidati ammessi dovranno presentare i seguenti documenti, pena l’impossibilità di sostenere la prova: Documento di identità in corso di validità in originale; Stampa della domanda di partecipazione, firmata in originale; Stampa degli allegati alla domanda di partecipazione: documento di identità

e curriculum vitae.

I candidati che avranno superato la prova preselettiva verranno sottoposti ad un colloquio da parte di una Commissione di esame, che verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione della Gran Sasso Acqua S.p.A. successivamente allo svolgimento della prova preselettiva. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche più di una commissione al fine di adeguare la sua composizione alle varie specializzazioni tecniche richieste dalle posizioni messe a concorso. I candidati verranno interrogati su materie attinenti alla mansione esplicitata ed ai titoli di studio richiesti per ognuno dei profili ricercati. A discrezione della Commissione di esame potranno essere poste delle domande a cui sarà necessario rispondere in forma scritta e/o potranno essere organizzate anche delle prove pratiche (specialmente per le mansioni con profilo di operaio). Il punteggio attributo attraverso il colloquio varierà da un minimo di zero punti ad un massimo di 47 punti.

La data ed il luogo della prova del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi sul sito internet www.gransassoacqua.it sezione “Selezione del Personale”, con anticipo di almeno venti giorni di calendario.