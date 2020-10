A scuola senza banchi, studenti Itis “D’Aosta” protestano

A scuola ancora senza banchi: gli studenti dell’Itis “D’Aosta” dell’Aquila non ci stanno e hanno organizzato questa mattina una protesta pacifica davanti la sede di Colle Sapone.

A quasi 3 settimane dal rientro in classe dopo il lockdown ancora non si vedono i famosi banchi “girello” promessi dal ministero e all’Itis di Colle Sapone in alcune classi non ci sono neanche quelli vecchi, già smaltiti prima del suono della prima campanella il 24 settembre scorso.

A quanto pare la scuola quest’anno tra tutti i problemi legati al Covid e alla diffusione del contagio stenta a decollare.

L’ultima segnalazione legata anche alla protesta degli studenti arriva alla redazione tramite la rubrica Dillo al Capoluogo.

“Non vogliamo saltare le lezioni ma così è difficile – dicono gli studenti al Capoluogo -. Tante ore seduti senza alcun appoggio e dover usare le ginocchia per tenere libri e quaderni rende la lezione più faticosa. Vogliamo solo un banco, non ci sembra di chiedere molto!”.

Diverse le segnalazioni giunte in redazione da genitori e studenti dell’Itis che lamentano la mancanza dei banchi.

Il Capoluogo ha provato nei giorni scorsi a contattare la dirigente dell’istituto d’istruzione superiore “D’Aosta” dell’Aquila, la professoressa Maria Chiara Marola, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

