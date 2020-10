Rotary Club, il Governatore Rossella Piccirilli a L’Aquila

Il Governatore del Distretto 2090, Rossella Piccirilli, in visita ai Club Rotary aquilani.

I Club Rotary aquilani, L’Aquila e L’Aquila Gran Sasso d’Italia, hanno ospitato per una giornata di informazioni e scambio di idee il Governatore del Distretto 2090, Rossella Piccirilli, la prima donna eletta al più alto ruolo dirigenziale rotariano per le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Umbria.

La visita del Governatore è uno dei momenti più importanti della vita dei club service e i presidenti dei due sodalizi cittadini, Marisa D’Andrea e Antonio Durantini, hanno voluto sottolineare la solennità della giornata incontrando le autorità civili, ecclesiastiche e militari, incontri nei quali il Governatore ha potuto parlare del valore del servizio e delle straordinarie opportunità che il lavoro dei tanti soci rotariani può attivare nei territori. Ad ogni autorità è stato consegnato il gagliardetto del Distretto 2090 che, per l’appunto, quest’anno riporta il tema scelto dal presidente internazionale Holger Knaack “Il Rotary crea opportunità”, un mantra per i tanti rotariani che operano nel nostro territorio.

I direttivi dei due club si sono poi confrontati con il Governatore sui progetti intrapresi valutando la ricaduta sui territori, la fattibilità e la sostenibilità di ogni azione. Il Governatore Rossella Piccirilli, che nel suo tour ufficiale per ogni club sceglie parole sulle quali riflettere e lavorare, a L’Aquila ha parlato di giovani e futuro, un pensiero forte, lontano da ogni accento retorico e teorico, ricco di spunti e di prospettive.

L’Aquila per il Rotary è la città che ha saputo guardare lontano e avere fiducia nel futuro ricostruendo e i soci aquilani, oltre all’impegno per i progetti di prevenzione medica, di assistenza alle popolazioni in difficoltà, di sostegno alle comunità colpite dal terremoto, hanno intrapreso nuovi cammini per supportare le nuove generazioni in percorsi di crescita etica e di educazione al servizio.

Nella foto da sinistra: Sergio Basti, Annunziata Albuccetti, Annalisa Petrilli, Roberta Gargano, Rossella Piccirilli, Marisa D’Andrea, Demetrio Moretti, Antonio Durantini, Giorgio Splendiani.