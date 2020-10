L’Aquila – Giovedì stabilità atmosferica con cielo sereno e massime in aumento.

La giornata di giovedì trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano e per l’intero arco delle 24 ore. Non ci saranno precipitazioni. Al primo mattino si formeranno banchi di nebbia in bassa conca e sugli altopiani appenninici.

Temperature minime in calo (+2/+7°C), massime in aumento (+18/+22°C). Venti moderati dai quadranti settentrionali.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)