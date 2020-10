Indennizzo danni da orso, accordo tra Regione e Pnalm

Indennizzo danni da orso: Imprudente, domani 8 ottobre, firma accordo con Pnalm.

Si terrà domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 11.30, nella sala convegni, in Piazza San Lidano a Pero dei Santi, frazione di Civita d’Antino, la sottoscrizione della convenzione tra Regione Abruzzo e Pnalm in merito alle procedure per l’accertamento e il risarcimento dei danni causati dagli orsi alle colture e al patrimonio zootecnico nel territorio comunale di competenza regionale, quindi limitrofo al Parco.

Le frequenti incursioni di orsi e loro grande mobilità sui territori le cui criticità sono state rappresentate in diverse occasioni dalle comunità interessate, hanno spinto la Regione ad attivare una collaborazione con l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che mette a disposizione la propria competenza per velocizzare le procedure per il risarcimento dei danni causati dal plantigrado. La convenzione sarà sottoscritta dal Vice Presidente Emanuele Imprudente e dal Presidente del Parco, Giovanni Cannata, alla presenza di sindaci del comprensorio, dei rappresentanti delle associazioni di categoria del settore agricolo in particolare.