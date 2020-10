Calcio, L’Aquila 1927 pareggia con Alba Adriatica

L’Aquila 1927, pareggio a reti bianche tra L’Aquila ed Alba Adriatica: primo pari per i rossoblù di mister Cappellacci.

Primo pareggio in campionato per i rossoblù di mister Roberto Cappellacci: sul campo dell’Alba Adriatica termina 0-0. Come anticipato dal tecnico nella conferenza stampa pregara, Miccichè trova spazio solo nella ripresa, prendendosi un po’ di riposo, a causa di un fastidio che va avanti da un po’ di tempo.

2’ minuto, i padroni di casa trovano il vantaggio con Cellucci, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma tutto annullato per fuorigioco. 15’, buona punizione di Bisegna, Petrini devia in angolo. 29’, i padroni di casa ci riprovano: angolo di Passamonti, trova la sfera Fabrizi, ma il portiere aquilano blocca sulla linea. 43’, ancora un goal annullato a Cellucci, ancora per fuorigioco. Fine primo tempo, risultato parziale 0-0.

Bisogna attendere il 24’ della ripresa per un’azione degna di nota: Miccichè, subentrato, serve Maisto che tenta di trovare la porta da posizione defilata, ma ancora una volta l’estremo difensore locale devia in angolo. Quattro minuti dopo, punizione di Bisegna respinta da Petrini, sugli sviluppi buona chance per Fonti che, però, non centra l’obiettivo. I padroni di casa ci provano al 39’ con Santirocco, palla respinta da Domingo. Quattro minuti di recupero concessi. Al 91’, espulso Venneri per fallo da ultimo uomo su Santirocco. Risultato finale, 0-0.

L’AQUILA 1927: Domingo, Lenoci (9’ st Fonti), Moscianese (43’ st Cipriani), Lenart (9’ st Rosano), Altares Diaz, Venneri, Di Sante (9’ st Miccichè), Di Norcia, Di Paolo (17’ st Steri), Bisegna, Maisto. A disp.: Chicarella, Ricci, Cianfrini, Rampini. All. Roberto Cappellacci.

ALBA ADRIATICA: Petrini, Schiavoni, Picone, Di Sante, Fabrizi, Ballanti (33’ st Selmanaj), Di Nicola, Passamonti (48’ st Di Quirico), Cellucci (43’ st Gagliardi), Mudimbi (21’ st Santirocco), Branno (12’ st Massetti). A disp.: Barduagni, Nervini, Cicconi, Serra. All. Massimiliano Marini.

ARBITRO: Alessio Speziale (Pescara).

ASSISTENTI: Matteo D’Orazio (Teramo), Davide Donatelli (Pescara).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.