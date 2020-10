L’Aquila, vincere la paralisi cerebrale si può: la storia di Elisabetta Lucente

“Sono stata molto fortunata, la mia forma di paralisi cerebrale infantile è la più comune e la meno grave. Spero di dare con il mio messaggio tanto coraggio alle famiglie che stanno soffrendo”.

Elisabetta Lucente, di nome e di fatto, è una giovane ragazza di 24 anni, originaria di Castel di Sangro, laureata in Progettazione dei Servizi sociali ed educativi nel dipartimento di Scienze Umane all’Università degli Studi dell’Aquila che ha avuto una paralisi cerebrale infantile.

Elisabetta Lucente ha voluto lanciare il suo messaggio in occasione della Giornata mondiale della Paralisi cerebrale, che si celebra oggi, 6 ottobre.

Un’importante occasione di sensibilizzazione sulla patologia e sui bisogni di bambini e adulti che ne sono colpiti.

Per ricordare, insieme a Elisabetta Lucente, non solo il dramma legato alla paralisi cerebrale ma dare anche voce e supporto a tutti i bambini e le persone che ne sono colpite.

“Non voglio che la mia sia una storia melodrammatica – spiega Elisabetta al microfono del Capoluogo -. La paralisi cerebrale è la disabilità fisica più comune nell’infanzia ed è anche una delle meno conosciute e comprese. I tempi di diagnosi sono spesso lunghi e molti genitori e le loro famiglie non hanno accesso alle informazioni e a un supporto di base”.

La famiglia di Elisabetta, mamma Paola e papà Luigi, hanno dovuto percorrere un cammino difficile e sofferto: a 2 anni la piccola Elisabetta non riusciva a camminare.

“Facevo tutto, ma ero limitata nei movimenti se non accompagnata. la mia famiglia mi ha dato tutto il supporto e l’amore di cui avevo bisogno. La lesione del sistema nervoso centrale che mi ha colpita è di natura encefalica e dovuta alla mancanza di ossigeno al momento del parto”.

“Sono stata comunque una bambina felice, spensierata e estroversa, senza far mancare nulla al mio bagaglio di esperienze”.

“La lesione cerebrale non si risolverà mai al 100 per cento, è persistente ma non progressiva. Mi sento comunque una persona molto fortunata. Vivo sola da quando avevo 19 anni e non ho mai mollato, supportata non solo dalla famiglia e dagli affetti ma anche dai tanti medici che mi hanno sostenuta e curata. Ci sono forme ancora più gravi e questa mia intervista vuole solo dare coraggio a chi si trova nella mia situazione”.

L’intervista integrale del Capoluogo ad Elisabetta Lucente: