L’Aquila, incidente davanti al Cimitero

Incidente nel tardo pomeriggio a L’Aquila, davanti al Cimitero. Sul posto anche i soccorsi.

Scontro tra due auto per motivi in corso d’accertamento. Due auto hanno impattato davanti al Cimitero a L’Aquila. Necessario l’intervento della Polizia Municipale e del 118. All’interno di uno dei mezzi coinvolti nel sinistro vi era un minore, quindi, a scopo precauzionale è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, per verificare le condizioni del passeggero.

Nessuna delle persone a bordo delle auto coinvolte nell’incidente sarebbe rimasta ferita, stando alle prime informazioni raccolte dal Capoluogo.

Registrato qualche rallentamento al traffico, tuttavia subito regolarizzato.