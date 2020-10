Covid L’Aquila, concitazione al Liceo scientifico Bafile

Concitazione stamattina al Liceo scientifico “Bafile” dell’Aquila dopo la notizia trapelata di una classe in quarantena causa Covid.

In cerca di conferme ufficiali – dopo una serie di telefonate alla Asl 1, all’Ufficio scolastico regionale, allo stesso istituto – alla fine la redazione del Capoluogo è riuscita a sentire la dirigente del Bafile Sabina Adacher che, però, non ha rilasciato dichiarazioni. “No comment” l’unica affermazione della dirigente.

Stando a quando trapelato da genitori, studenti e docenti di altri istituti superiori dell’Aquila, ci sarebbe quindi una classe in quarantena con relativi docenti.

In cerca di conferme ufficiali, che però ancora non arrivano, ci sarebbero anche degli alunni in aula Covid.

Decine le segnalazione che stanno intasando dalle prime ore del mattino telefoni e mail della redazione.

(Notizia in aggiornamento)