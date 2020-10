Condominio Ponte Belvedere, guano rifiuti e amianto: rischio abitabilità

Il condominio sotto il Ponte Belvedere, precisamente al civico 29, è a rischio abitabilità.

Lo ha stabilito la Asl dopo un sopralluogo che ha portato alla luce diverse carenze.

Il problema principale è la presenza nel condominio di amianto, rilevato nelle tubature che richiede urgenti interventi di manutenzione e rimozione.

A questo punto, come riporta Il Centro, si presenta un problema: può l’Ater, proprietaria del condominio, spendere delle risorse per la manutenzione di un edificio che il comune dell’Aquila ha deciso di abbattere in vista dei lavori al Ponte Belvedere?

Gli inquilini intanto hanno chiesto alla Asl e all’Ater di trovare una soluzione abitativa nel più breve tempo possibile.

Durante un sopralluogo è stata portata alla luce anche una situazione di degrado nelle parti esterne del condominio dove al guano dei piccioni si aggiunge una scarsa manutenzione con rifiuti di vario genere. Alcuni appartamenti presentano anche vistose tracce di umidità.

Oltre alla manutenzione si rende necessaria quindi l’installazione dei dissuasori per i piccioni in varie zone del condominio.

La Asl ha ricordato che spetta comunque ai condomini la gestione del decoro e dell’idoneità igienica.