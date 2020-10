Avezzano, il nuovo Consiglio comunale targato Gianni Di Pangrazio

AVEZZANO – Ecco come sarà il nuovo Consiglio comunale formatosi dopo le elezioni del 20 e 21 settembre e il ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

Le elezioni comunali di Avezzano hanno decretato la vittoria della coalizione guidata da Giovanni Di Pangrazio, eletto nuovo sindaco di Avezzano. Si tratta del suo secondo mandato non consecutivo. Grazie al 58,45% dei consensi, la coalizione di maggioranza ha ottenuto 15 seggi, così ripartiti: 3 i consiglieri per Avezzano al Centro, 3 per Azione Civica, 2 per Avezzano Città Territorio, 2 per Riformisti per Avezzano, 2 per Io Sto con Avezzano, 1 per Uniti per Avezzano, 1 per Patto per la Marsica e 1 per Avezzano Libera.

Oltre al sindaco Di Pangrazio, quindi, tra i banchi di maggioranza siederanno Fabrizio Ridolfi (Civica per Az), Maria Antonietta Dominici (Civica per Az), Carmine Silvagni (Civica per Az), Alessandra Cerone (Io sto con Az), Maurizio Seritti (Io sto con Az), Domenico Di Berardino (Avezzano al centro), Ignazio Iucci (Avezzano al centro), Cristian Carpineta (Avezzano al centro), Roberto Verdecchia (Riformisti per Az), Lucio Mercogliano (Riformisti per Az), Alessandro Pierleoni (Uniti per Az), Nello Simonelli (Avezzano città territorio), Alfredo Chiantini (Avezzano città territorio), Ernesto Fracassi (Patto per la Marsica) e Gianluca Presutti (Avezzano Libera).

A guidare l’opposizione, lo sfidante del ballottaggio, Tiziano Genovesi, insieme a 3 su 4 (Nicola Stornelli non ha ottenuto seggi) degli altri candidati sindaci: Anna Maria Taccone, Mario Babbo e Antonio Del Boccio. Con loro, Alfredo Mascigrande (Lega), Iride Cosimati (FdI), Lorenza Patrizia Panei (PD), Stefano Lanciotti (Avezzano in prima linea) e Filomeno Babbo (Io ci sono per Avezzano).