Avezzano, 11 nuovi casi Covid nelle ultime ore

Sale a 31 il numero di casi Covid attivi residenti ad Avezzano. Un bollettino che inizia a preoccupare: 11 le nuove positività registrate nelle ultime ore.

Fino a questa mattina i casi positivi in città erano 20. Brusca impennata in questi ultimi giorni. Sabato scorso i contagi in città erano 16, a distanza di tre giorni sono raddoppiati. Lo comunica il commissario prefettizio Mauro Passerotti: i dati sono consultabili anche sul sito istituzionale del Comune di Avezzano, nell’apposita sezione dedicata agli aggiornamenti Covid19.

Sono 114, invece, le persone poste sotto sorveglianza sanitaria su tutto il territorio avezzanese. Mentre sale a 83 il numero dei contagi totali registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria, da marzo fino ad oggi.

Leggi anche GLI AGGIORNAMENTI Coronavirus in Abruzzo, 48 nuovi casi e due decessi

Domani il nuovo bollettino sui contagi regionali. Oggi sono stati certificati 48 nuovi casi e due decessi. Di questi nuovi positivi 5 in Provincia dell’Aquila. Probabilmente le nuove positività emerse ad Avezzano saranno conteggiate nel report di domani, mercoledì 7 ottobre.