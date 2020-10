Nuovo Basket Aquilano, dalla Bulgaria arriva Emiliyan Grudov

Importante colpo di mercato per il Nuovo Basket Aquilano, ingaggiato dalla Bulgaria Emiliyan Grudov, reduce da una annata super in A2 bulgara.

Importante arrivo in casa Nuovo Basket Aquilano (C Gold) con la società del PalaAngeli che chiude l’accordo con Emiliyan Grudov, 1,97 cm, classe 2001, Nazionale Giovanile della Bulgaria e autore lo scorso anno, nella Serie A2 bulgara, con la maglia del CSKA Sofia, di un’annata che lo ha visto imporsi all’attenzione generale con 15,6 punti di media, 7,8 rimbalzi, 1,9 assist e 18,5 di valutazione per gara.

Con l’arrivo di Grudov salgono a due gli atleti di nazionalità estera, già in allenamento con il team il 2.10 argentino Federico Vidal Ramos, che come da tradizione affiancheranno un roster sempre incentrato sulla valorizzazione dei tanti prodotti dell’inesauribile e fertile vivaio. Saranno infatti ben 12 su 16 gli atleti aquilani, con 11 addirittura provenienti già dal minibasket societario, un record a questi livelli che testimonia il grande processo di crescita di un club capace di raggiungere 10 finali nazionali giovanili negli ultimi 10 anni.

Su Emilyan Grudov si era accentrato l’interesse di tante altre importanti formazioni italiane di C Gold, con la scelta caduta sulla società aquilana proprio per la capacità di poter creare le condizioni migliori di sviluppo per un talento in fase di affermazione.

Il Presidente Roberto Nardecchia esprime “soddisfazione per l’arrivo a L’Aquila di un importante talento che affiancherà Federico Vidal Ramos il quale sta già esprimendo in allenamento le qualità che noi auspicavamo. Grudov ci darà tanto atletismo vicino al canestro e aumenterà la nostra qualità offensiva e difensiva, in una squadra costruita per giocare come nella nostra tradizione ad alta intensità su tutto il perimetro.”