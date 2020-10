Avezzano, studente positivo al Covid all’Istituto Industriale

Quattro nuovi casi nelle ultime ore registrati ad Avezzano. Tra questi uno studente dell’Istituto Tecnico Industriale “Ettore Majorana”. Dalla Asl, però, non è, al momento, scattata l’attivazione dell’iter previsto in caso di riscontrata positività. Ricordiamo che oggi e domani la scuola è chiusa per il ballottaggio elettorale.

Dopo il contagio di una studentessa al Liceo Classico “A.Torlonia”, torna l’incubo Covid nella scuole di Avezzano. La comunicazione della Asl al dirigente scolastico dell’Istituto Industriale, Piero Buzzelli. “Si tratta di un ragazzo che frequenta la nostra scuola e che è risultato positivo al contagio da Covid19. Abbiamo ricevuto comunicazione verbale dall’Azienda Sanitaria locale, ma, al momento, non sono scattati i protocolli previsti“.

Non c’è, quindi, per ora la classe in isolamento, né il personale dell’Istituto (docenti o collaboratori scolastici). “Intanto – aggiunge Buzzelli alla redazione del Capoluogo – in questi giorni la scuola è chiusa, poiché ospita il seggio elettorale. Forse potrebbe spiegarsi da questo fatto, la mancata immediata attivazione del protocollo”, aggiunge il dirigente scolastico.

“Posso comunque rassicurare genitori e famiglie che la nostra scuola ha locali molto ampi, che hanno consentito lo svolgimento delle lezioni secondo le norme anti Covid. Tutte le disposizioni previste sono state adottate e rispettate. Inoltre è bene precisare che il ragazzo da giorni non veniva a scuola“.