Il commento a caldo raccolto dalla redazione del Capoluogo, a margine di un ballottaggio flash. Erano passati solo quaranta minuti dall’inizio dello spoglio, questa volta puntualissimo dopo le difficoltà del primo turno, e i numeri parlavano già chiaro: vantaggio largo di Di Pangrazio sul candidato del centrodestra, Tiziano Genovesi. Una vittoria netta, che è stata confermata all’arrivo dei dati definitivi.

Foto 2 di 2



Folla in festa dalla sede del candidato Giovanni Di Pangrazio, riversata poi in Piazza Risorgimento. Molti i cittadini accorsi anche davanti al municipio per celebrare la vittoria di Giovanni Di Pangrazio. Comuni cittadini, amici, conoscenti e i consiglieri della coalizione che ha sostenuto Di Pangrazio, 8 liste in totale.

Foto 2 di 2



“Una vittoria per i miei genitori che non ci sono più. Un grazie grande va a tutti i consiglieri che hanno creduto a questo progetto. Con loro deve ripartire la città, attraverso un’amministrazione unita che inizi il proprio lavoro tamponando questa crisi sanitaria ed economica, aiutando tutti”.

Di Pangrazio ha ottenuto 10322 preferenze, per un 58,45%. Genovesi 7337 voti, per una percentuale di preferenze pari al 41,55. Si aspettava una vittoria così ampia?

“La città ha voluto Giovanni Di Pangrazio sindaco, lo dimostrano i risultati ottenuti e le manifestazioni di affetto in chiusura della campagna elettorale e in questo momento di festeggiamenti, anche se contenuti. Probabilmente la città non ha mai smesso di considerarmi il sindaco di Avezzano. Con la nostra vittoria vince Avezzano e parte il rilancio della Marsica”.