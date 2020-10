Lamborghini sceglie Campo Imperatore per il progetto “With Italy, For Italy”

Lamborghini sceglie l’Abruzzo e nello specifico il palcoscenico naturale di Campo Imperatore per il nuovo progetto “With Italy, For Italy – 21 views for a new drive”.

La Casa del Toro ha scelto le montagne abruzzesi per far sfrecciare la Huracán EVO Spyder, una 4 ruote futuristica.

Nella vasta distesa di Campo Imperatore, la Super Sports Car di Lamborghini non è più una macchina ma un’astronave usata dagli alieni, perfettamente integrati con il panorama e creati dalla fotografa Valentina Sommariva.

“With Italy, For Italy – 21 views for a new drive” è un progetto fotografico che celebra le bellezze dell’Italia, esaltandone le qualità e l’identità competitiva con uno sguardo che abbraccia tutto lo Stivale, con l’obiettivo di valorizzare e dare un impulso al Paese dopo l’emergenza Covid-19.

La fotografa Valentina Sommariva, affascinata dall’Abruzzo, ne parla con entusiasmo, definendo il territorio, “come una terra ancora da scoprire”.

“L’Abruzzo potrebbe essere la terra delle meraviglie naturali, ma ciò che la futuristica Huracán EVO Spyder ha scoperto in questo capitolo di With Italy, For Italy è stato più di questo”, si legge sulle pagine social di Lamborghini.