Coronavirus, 37 nuovi casi positivi in Abruzzo

L’aggiornamento del 4 ottobre sui contagi da Coronavirus in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo 37 nuovi positivi, di cui 4 in provincia dell’Aquila, 8 a Chieti, 17 a Pescara e 4 a Teramo e con con residenza in accertamento.

Sono complessivamente 4577 i casi positivi al Coronavirus/Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano nuovi casi (di età compresa tra 14 e 87 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 481.

208336 i test complessivi effettuati.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3079 dimessi/guariti (+20 rispetto a ieri, di cui 13 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3066 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Sono 76 i ricoverati (di cui 6 in terapia intensiva), 919 in isolamento domiciliare, 3101 dimessi/guariti, 993 attualmente positivi, 205994 test complessivi.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.