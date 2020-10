Collemaggio, cane aggredito da altro cane lasciato libero

Un cane è stato aggredito e ferito da un altro cane lasciato libero mentre si trovava a Collemaggio, per fare una passeggiata con il papà della padrona.

A raccontare l’episodio con un post su Facebook, è proprio la padrona del cane ferito.

“Venerdì Nova stava passeggiando con mio padre a Collemaggio intorno alle ore 12:00. Ovviamente la portava al guinzaglio. Improvvisamente sono stati aggrediti da una cagnolona grande, bianca, padronale, lasciata libera. Questo in foto il risultato”

Ora Nova è in cura: tanto lo spavento e la preoccupazione.

“Che pianti che mi sono fatta dal dispiacere che ho nel vederla stare male, alla frustrazione di dover subire ancora una volta le conseguenze delle azioni di chi pensa solo a se stesso e mai al prossimo. Questo vale per ogni cosa, per ogni aspetto della vita…Come si fa a non pensarci?”

Nelle prossime ore verrà sporta denuncia, al momento contro ignoti visto che non è stato possibile, nella concitazione del momento, capire di chi fosse questo cane.