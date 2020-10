Asl 1 e cambio medico di famiglia, in tilt anche procedura telematica

È caos per il cambio del medico di famiglia anche attraverso la procedura telematica.

Alle numerose segnalazioni di km di fila per poter cambiare il medico di famiglia, fin dalle 7 del mattino e con ogni tempo e temperatura, si aggiunge anche il disservizio riguardante la procedura telematica.

Secondo quanto riportato alla redazione da diversi utenti tramite la rubrica Dillo al Capoluogo, non si riesce a sbloccare la situazione nemmeno utilizzando la procedura telematica, ovvero inviando la documentazione per il cambio tramite mail.

“A giugno di quest’anno – scrive un lettore – come indicato dal mio medico di famiglia che si accingeva ad andare in pensione di lì a poco, seguo una procedura telematica, che consisteva nell’inviare una email alla ASL, con relativa documentazione, per esprimere la mia preferenza per un nuovo medico di famiglia”.

“Ad oggi, dopo 90 giorni, nessuna risposta di avvenuta ricezione, nessuna risposta circa l’esito della procedura. Gioco forza nei prossimi giorni io sarò tra le persone in fila davanti al’ex Onpi, ‘richiamata a forza dalla ASL’ ad intasare i loro sportelli per un qualcosa che sicuramente si sarebbe potuto evitare gestendo la cosa da remoto”.

