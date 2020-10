Tanti auguri Samuele!

Tantissimi auguri per i 30 anni di Samuele Cordeschi: buon compleanno dalle pagine de Il Capoluogo dalla sua fidanzata Sara

Auguri a te,

Non cambiare mai, rimani sempre un “big” perché tu sei grande in tutto ciò che fai, te lo dico sempre. Prenditi cura di quella bontà che ti ha sempre distinto dagli altri, con cui ti fai spazio nel cuore delle persone e che ti ha sempre fatto splendere di luce propria.

Sii fiero di ciò che sei, dell’uomo che sei oggi, come lo sono io.

In pochi possono esserlo, ma tu sei uno di questi… non cambiare mai!

Tanti auguri amore della mia vita

