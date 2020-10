L’Aquila – Fine settimana in pieno stile autunnale con instabilità atmosferica e altalena delle temperature.

Il primo weekend del mese di ottobre trascorrerà con condizioni di spiccata instabilità atmosferica. Questo avverrà a causa del passaggio di due perturbazioni atlantiche, la prima nella giornata di sabato e la seconda nella giornata di lunedì, legate alla presenza di un vasto nucleo depressionario sull’Europa nord-occidentale. Sul nostro territorio si alterneranno momenti con nubi compatte e precipitazioni diffuse a temporanee schiarite. Dopo un iniziale rialzo termico, sotto l’azione di tesi venti meridionali, seguirà un marcato calo delle temperature, che torneranno in linea con le medie del periodo.

La giornata di sabato si aprirà con cielo poco nuvoloso ovunque ma già nel corso della mattinata avremo un aumento della nuvolosità in estensione da ovest verso est. La nuvolosità si farà compatta da metà giornata sulle zone occidentali e darà luogo a rovesci sparsi, localmente moderati, più probabili al primo pomeriggio ed in serata. Quota neve in calo fino ai 2100 metri durante la notte. Temperature in temporaneo rialzo nella prima parte del giorno e successivamente in calo da metà pomeriggio (Min: +7/+11°C, Max: +22/+25°C). Venti moderati, a tratti forti, meridionali.

La giornata di domenica vedrà una mattinata in generale poco nuvolosa. Nel corso del pomeriggio assisteremo all’arrivo di nuvolosità via via più compatta da ovest, che durante la nottata darà luogo a rovesci diffusi, a tratti moderati. Temperature massime e minime in diminuzione (Min: +2/+5°C, Max: +16/+20°C). Ventilazione debole/moderata prevalentemente dai quadranti meridionali.

Anche la nuova settimana si aprirà all’insegna dell’instabilità atmosferica. Si alterneranno schiarite a nubi irregolari e rovesci intermittenti, con temperature generalmente in linea con le medie del periodo. Un probabile miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso da metà settimana a seguito di un graduale rialzo della pressione in seno al Mediterraneo.

