Davide Peta, da L’Aquila su YouTube per fare ginnastica posturale

Davide Peta è un fisioterapista e osteopata aquilano approdato su YouTube con dei video dedicati ad esercizi riabilitativi e di ginnastica posturale.

Il canale YouTube si chiama Dott. Davide Peta che, dopo la laurea in fisioterapia, ha deciso di seguire questa strada specializzandosi con un corso in osteopatia a Montesilvano e completando gli studi con una laurea in Scienze Motorie.

Nel 2010 inizia la sua attività aprendo il suo studio che si trova sulla ss17 Ovest e 10 anni dopo l’approdo su YouTube, per avere un approccio più diretto con i pazienti, per consigliare qualche esercizio da poter fare in casa e soprattutto per promuovere tutti i benefici della riabilitazione e della ginnastica postulare.

L’intervista del Capoluogo al dottor Davide Peta:

“Ho deciso di lanciarmi sul web per svariati motivi, soprattutto il mio obiettivo principale è quello di acquisire un po’ di autorevolezza per promuovere la mia materia di lavoro”, spiega al Capoluogo.

“Mi piacerebbe puntare molto sulla ginnastica postulare, importantissima per la salute e soprattutto una pratica che può portare grandi benefici a tutti, senza distinzioni di età”.

A cosa serve la ginnastica posturale?

“La ginnastica posturale serve a riallineare il nostro corpo per evitare che si scarichino male i pesi su determinate zone.

Assai spesso sono la schiena e la zona collo/cervicale a subire le maggiori pressioni scatenando una serie di fastidi (mal di schiena, dolore cervicale, emicrania) che possono davvero compromettere la qualità della vita di chi ne soffre”.

“La posturale lavora su quei muscoli che vengono poco utilizzati. Riequilibra la persona ridando la giusta postura, proprio come spiega il termine stesso, per non avere poi dolori e problemi alla schiena o alle articolazioni. Abbiamo tutti una vita sedentaria e passiamo, chi più chi meno, tante ore davanti agli schermi o seduti e le posture errate portano a dei traumi e dei dolori”.

Una pratica, quella della ginnastica posturale, molto importante soprattutto durante questo periodo storico in cui tra lockdown e smart working che ancora prosegue, sono state messe a dura prova schiena, spalle e collo. “Lavorare da casa, magari dal divano, sul letto o su sedie troppo basse o troppo alte, alla lunga ha favorito posture scorrette, che hanno portato a mal di schiena e dolori al collo e alle spalle”.

Su cosa va a incidere quindi la ginnastica posturale?

“La posturale lavora su tutto il corpo, portando a un miglioramento del metabolismo generale, della circolazione sanguigna, la regolarizzazione della pressione sanguigna, un miglioramento delle funzioni dell’apparato digerente e della respirazione”.

La ginnastica posturale in sostanza aiuta a correggere tutti quegli errori, più o meno gravi, che sono poi la causa scatenante del dolore alla schiena e di una serie di altri sintomi. Serve a modificare quei vizi che sono l’effettiva ragione dei fastidi, a volte anche gravi e debilitanti, che colpiscono ogni giorno milioni di persone”, chiarisce il dottor Peta. Come dice il termine stesso è una attività fisica volta a insegnare di nuovo al nostro corpo le giuste posture da assumere“.

Quali esercizi sono più efficaci?

“Sono tantissimi, più o meno semplici, che hanno lo scopo di rimettere la struttura muscolo-scheletrica in equilibrio. Hanno la finalità di permettere all’organismo, durante le normali attività quotidiane, di assumere la giusta postura ed eseguire quindi i movimenti nel modo migliore e più efficiente, evitando così che si presentino una serie di fastidiosi sintomi”.

Per chi è maggiormente indicata?

“Fa bene sia a chi ha già patologie in atto, esempio la scoliosi, offrendo molti benefici ma anche per chi è in salute ma a causa della quotidianità è costretto a posture non corrette. Una delle caratteristiche più importanti, essendo un’attività morbida è che può venir pratica da tutti, a ogni le età. Infatti è raccomandata, in modo particolare, per chi non è più giovane. Può essere praticata ovunque, anche in casa propria, per questo ho voluto fare dei video, una volta imparate le basi da un allenatore qualificato”.

Oltre al canale Youtube e ai canali social con una pagina Fb (dott. Davide Peta fisio-osteopata) e un canale Instagram (dott.davidepeta) il dottore ha aperto anche un sito (www.davidepeta.it).

Uno dei video del canale YouTube di Davide Peta: