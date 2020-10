Da Mario Spallone al ballottaggio di Avezzano, Pausa Caffé con il presidente Stefano Pallotta

Pausa Caffé con il presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta: a 27 anni dalla prima elezione di Mario Spallone, indimenticato sindaco di Avezzano, il ballottaggio Genovesi – Di Pangrazio.

Ospite del direttore Roberta Galeotti alla Pausa Caffé de IlCapoluogo.it, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, per 20 anni direttore responsabile di ATV7, di cui Mario Spallone – storico sindaco di Avezzano – è stato editore. “Era un personaggio della comunicazione – ha sottolineato il presidente Pallotta – e devo dire che in 20 anni non ho mai ricevuto pressioni di tipo politico per la linea editoriale della televisione. Quando diventò sindaco nacque l’idea che era quella di collegarci direttamente con i cittadini, con la rubrica Telefono Aperto“.

Nel ricordo del presidente Pallotta, la storia del sindaco/editore, ma anche quella professionale di Mario Spallone: “Era stato medico di Togliatti, aveva curato Nenni, Longo, Amendola, grandi personaggi della storia della sinistra italiana, per cui quando lo vedevano in televisione si parlava di tutto, dalla buca di strada alla politica nazionale e internazionale”.