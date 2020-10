Avezzano, positiva al Covid studentessa del Liceo Classico

C’è il primo caso positivo al Covid19 in una scuola ad Avezzano. Si tratta di una studentessa del Liceo Classico Torlonia.

L’annuncio ufficiale, dopo le indiscrezioni circolate fin da ieri, è arrivato dalla scuola. Il dirigente scolastico Annamaria Fracassi ha diramato la nota che accerta la positività di una studentessa al Covid19.

“La Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha comunicato all’Istituto Scolastico che, da indagine epidemiologica, una studentessa che ha frequentato la scuola fino al 28 settembre 2020, è risultata positiva al tampone per Covid19. Per tale motivo la Asl1 ha prescritto la misura della quarantena per 14 giorni – a partire dal 29 settembre 2020 e fino al 12 ottobre compreso – per tutti gli studenti della classe, per gli insegnanti che hanno svolto attività all’interno della classe dal giorno 24 settembre, nonché per i collaboratori scolastici operanti sul piano”.