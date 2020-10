L’ennesimo angolo, Daniele Funaro presenta il suo libro a Murata Gigotti

L’AQUILA – L’appuntamento con la presentazione del libro di poesie di Daniele Funaro, “L’ennesimo angolo” (Daimon Edizioni).

Sabato 3 Ottobre 2020 alle ore 17:30 il poeta Daniele Funaro presenterà il suo libro di poesie “L’ennesimo angolo” a Murata Gigotti, Coppito, L’Aquila.

Seconda esperienza editoriale per l’autore che parla dell’amore in tutte le sue declinazioni, quindi universalmente inteso. Daniele Funaro tratteggia con un lessico poetico accessibile a tutti le difficoltà che a tutti appartengono: quelle quotidiane, quelle esistenziali che nutriamo come un bagaglio prezioso o nascondiamo come un segreto inconfessabile e quelle prettamente umane.

Saranno presenti l’interprete e regista Federico Del Monaco che leggerà i versi del poeta e l’editore, la poetessa Alessandra Prospero (Daimon Edizioni).