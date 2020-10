Le nuove stanze della poesia, Alessandra Prospero

Il ritratto di Alessandra Prospero per l’appuntamento con la rubrica Le nuove stanze della poesia a cura di Valter Marcone.

Alessandra Prospero è una poetessa, giornalista ed editrice aquilana, penna e collaboratrice del Capoluogo. Durante il lockdown ha curato la rubrica del giornale “Emergenza Poesia”.

Alessandra è un’appassionata lettrice da sempre, ha fatto dell’amore per i libri il suo mestiere e la sua missione. Infatti dopo gli studi classici prima e criminologici poi e dopo anni di esperienza come recensionista, giornalista ed editor, ha fondato la casa editrice Daimon Edizioni.

Giurata in innumerevoli concorsi letterari, è l’ideatrice del blog culturale ‘Poesia: femminile, singolare…’ (poesiafemminilesingolare.blogspot.com) e coordina insieme a Valter Marcone la Compagnia dei Poeti dell’Aquila dal 2016. È stata la prima donna Mc a condurre una finale regionale di Poetry slam nel centro sud. Oltre ad aver partecipato con i suoi testi a innumerevoli antologie, ha pubblicato quattro libri: – P.S. Post Sisma, Città del Sole edizioni, Reggio Calabria, 2012; – Ierousalem, GDS Edizioni, Vaprio d’Adda (MI), 2013; – Haikuimia (con Claudio Spinosa), Arkhè edizioni, L’Aquila, 2016; – Nel giardino di Hermes, Daimon Edizioni, L’Aquila, 2020.

NEL GIARDINO DI HERMES

Vero è che le ore scorrono,

il sole morde già

e i rumori invadono l’aria,

ma io sono come un orologio rotto,

fermo all’alba.

Nel silenzio delle cose

la tua pelle è come acqua inquieta:

viene alle dita.

Qui c’è molto degli albori di Te,

c’è Materia Celeste che corre veloce

verso quella zona del Sentire

che ci separa e ci contiene.

Qui trovo la Poesia della Sera,

quegli aromi che solo Tu sai ripescare dall’oblio.

E qui probabilmente assumo l’espressione

di quando un piccolo pensiero si stacca da me

e sfida le correnti pur di capire e sentire

perché Tu sei strumento umano trascendente al divino,

sincronico al mio esistere

annientato da nuova lava e lapilli di Profondità…

Unico Luogo possibile al mondo

sarebbe ora la Vicinanza a Te

in questo giardino di rossi papaveri d’ammirazione,

in questo susseguirsi di Eternità

in cui vivi.

Ora ti immagino volto al cielo della tua quiete,

tra poco ti raggiungerò.

Poesia vincitrice della prima edizione del Premio Letterario Milano International, sezione poesia inedita, 2017.

MIA SIGNORA

(alla mia città)

Di enorme mongolfiera

sospesa tra le ere

hai il respiro

e di fossile calcareo

hai l’odore acre,

mentre rassetti la balza

della tua veste mattoncina

e aggiungi nuovo metallo

a un busto deputato ad abbracciare

le tue convalescenze.

Il notturno estivo ti dà chiarore:

svela il tuo dono

e le tue intime ricchezze,

baciandoti travertino.

L’abbraccio arenario

è un corale formicaio umano,

curioso e assiepato

in cerca delle tue manifeste ferite e delle tue celate risorse.

Cercherò la tua resilienza in porfido

nel quotidiano.

Nel milllenario

ti stringerò ancora,

mia Signora

ANACRONISMO INDOLENTE

L’indolenza del non più credere

oramai mi appartiene,

relegandomi sterile

in una dimensione vuota

che non pietisce e non chiede,

non agogna e non crede.

L’anacronismo insito

mi ha condotto

a un compimento agnostico

di contemplante e refrattaria

stasi permeante.

“SED NON SATIATA”

Lasciar andare.

Cospargere l’anima d’oli essenziali

e attendere che ciò che essenziale non è

scivoli via.

Come i millenni spesi a cercare di cambiare

in nome di un dio dell’omologazione.

Per essere rosa tra le rose e lupo tra i lupi.

A uccidere me per non cambiare te.

Come quei caffè che si bevono

di fretta, bollenti, perché bisogna correre

– dove non si sa –

perché tu e la tua maledetta fretta

di non arrivare mai a nulla.

Come le rose mai curate

nel nostro giardino

e la rosa damascena

che, ignorata anch’essa,

ha ormai perso il suo potere lenitivo.

Per sempre.

Come una sporca sinestesia

buttata là, riuscita male

come una fiala d’anestesia

a ricordarmi di dimenticare

che nelle vene non è normale

il male, il male, il male,

il male che fai.

Narcotico l’afflato

di giorni smezzati,

scambiati e sprecati

che strisciavano dentro

come unghie su specchio,

come riflesso acqueo di Narciso

che altro non vede oltre il proprio naso.

L’ultima ragione sedata

“sed non satiata”

in un coma patetico

assenza di coscienza

mentre le tue dita scavano gelide

durante l’ultima ventilazione del cuore.

“Now you got me on your string…”

MI PIACI

Mi piaci

quando taci

e usi solo braccia

come ali rapaci

per i tuoi propositi così mordaci,

dai cenni precoci

e gli avvertimenti salaci.

Ai tuoi alibi mendaci

preferisco le strette pervicaci

che tolgono il respiro

come i tuoi colpevoli baci.

Colpevoli

di distrazioni loquaci

e amnesie efficaci,

di sviste procaci

e ritorni audaci.

Molto meglio quando taci

e stringi quest’amore

in incontri fugaci

e inseguimenti tenaci.

E così, mentre morbido

languidamente giaci,

riaffiorano alle tue labbra

argomentazioni assai vivaci

e io penso, in termini sempre più pugnaci,

che davvero, davvero mi piaci

quando…