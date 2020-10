Lavori via XX Settembre, traffico in tilt

Mattine di grandi ingorghi di traffico veicolare a causa due lavori su via XX Settembre a L’Aquila.

I lavori stanno mandando in tilt traffico e anche automobilisti già dalle prime ore del mattino.

A causa dei lavori che interessano il palazzo delle suore su via XX Settembre, il traffico viene smaltito su una sola corsia, per questo motivo si creano delle fine lunghissime che arrivano da una parte alla Casa dello Studente e dall’altra a Porta Napoli.

Tanti i disagi per gli automobilisti, anche perchè la riapertura delle scuole, le difficoltà del trasporto pubblico e l’aumento dell’uso dell’auto privata a causa del Covid hanno portato un forte aumento del traffico in tutta la città.

Il traffico in questi giorni è molto appesantito in città anche perchè in alcune zone è conciso con la ripresa dei lavori sia sul manto stradale, sia in relazione alla ricostruzione post sisma.