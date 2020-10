L’Aquila, ancora niente pre e interscuola: mancano le insegnanti

Rientro ancora problematico per gli alunni delle primarie dell’Aquila che non possono usufruire del servizio di pre e interscuola a causa della mancanza delle insegnanti.

Secondo quanto riferito alla redazione tramite la rubrica Dillo al Capoluogo, il servizio di pre e intersucola non può partire in quanto, in diverse scuole c’è una una sola insegnante per un tot di bambini e quindi si attende l’arrivo di nuovo organico.

Un disagio soprattutto per i genitori che lavorano e che hanno l’esigenza di lasciare i figli a scuola prima del suono della campanella.

Il servizio di pre e interscuola in altre scuole invece è partito regolarmente il 28 settembre.

La scuola quest’anno sembra non riuscire a decollare, non solo per le problematiche legate al Covid: mancano i banchi in tante scuole della città, gli insegnanti, il sostegno e in alcuni casi anche il personale.