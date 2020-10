L’Aquila 1927, torna il pubblico allo stadio: tutte le informazioni utili

Da domenica 4 ottobre torna il pubblico sugli spalti dello stadio Gran Sasso d’Italia per le partite de L’Aquila 1927. Tutte le informazioni utili.

“Siamo lieti di ufficializzare che, dopo 7 mesi, domenica torneranno ad aprirsi al pubblico i cancelli dello stadio Gran Sasso d’Italia“. Lo annuncia L’Aquila 1927, precisando: “Purtroppo siamo ancora in stato di emergenza Covid 19 e per questo anche la nostra Associazione ha dovuto adeguarsi alle restrizioni previste dalla vigente normativa. In particolare, ad ogni spettatore (abbonato o pagante) dovrà essere assegnato un posto all’interno dello Stadio”.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, “il tifoso abbonato, dopo aver ritirato la tessera in segreteria, avrà assegnato un posto numerato all’interno dello Stadio, valido per tutta la stagione. Ritiro abbonamenti: Giovedì 1° ottobre (15-30 – 19.00), Venerdi (15.30 – 19.00), Sabato (09.00 – 19.00), Domenica (09.00 – 11.30).

Per i biglietti acquistati per la singola gara, “il biglietto della partita potrà essere acquistato esclusivamente in prevendita presso la segreteria ed insieme al titolo nominativo verrà assegnato, anche in questo caso, un posto numerato. Prevendita biglietti: Giovedì 1 ottobre (15-30 – 19.00), Venerdi (15.30 – 19.00), Sabato (09.00 – 19.00), Domenica (09.00 – 11.30). Il giorno della gara il botteghino sarà chiuso, è possibile acquistare biglietto solo in prevendita fino alle 11.30 della domenica”.

“Ricordiamo che saranno aperti i settori di curva (€7) e tribuna (€10) con posti ridotti e distanziamento tra le sedute. Per accedere allo Stadio sarà necessario presentarsi indossando mascherina e, agli ingressi, sarà misurata la temperatura. Ci scusiamo in anticipo per eventuali disagi e cogliamo l’occasione per informare i nostri tifosi che, dalla prossima partita in casa, sarà attivo un circuito di biglietteria elettronica che renderà l’acquisto del tagliando più immediato e senza vincoli di orari”.

La segreteria de L’Aquila 1927 si trova all’interno dello stadio Gran Sasso d’Italia, accesso da cancello principale.