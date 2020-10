L’Aquila 1927: 7-0 ai Nerostellati nel ritorno di Coppa

Termina 7-0 in favore de L’Aquila 1927 il ritorno di Coppa Italia Eccellenza contro i Nerostellati: tra le mura dello Stadio ‘Cipriani’ di Raiano, un risultato schiacciante che permette ai rossoblù di mister Roberto Cappellacci di continuare il proprio cammino.

Rossoblù che passano in vantaggio dopo soli cinquanta secondi di gioco: lancio per Bisegna che si libera di un avversario e trova la porta. L’Aquila ci riprova subito all’8’ minuto: Di Paolo approfitta di un errore difensivo degli avversari, ma non riesce a superare il portiere di casa.

Il raddoppio, però, arriva al 16’: Di Norcia per Di Paolo che, questa volta, non sbaglia. Lo stesso attaccante rossoblù si ripete al 35’: palla da Di Sante, Di Paolo calcia al volo e trova ancora la porta. Fine primo tempo, risultato parziale 0-3.

50’, ancora rossoblù in goal: da posizione defilata è Di Norcia, questa volta, a sfiorare il palo ed infilarsi in rete, per la quarta marcatura della giornata. Cinque minuti, e L’Aquila ancora una volta si trova nei pressi della difesa avversaria: è Maisto a calciare al volo e a beffare l’estremo difensore avversario. Un solo giro di lancette, ed arriva il sesto goal: nuovo errore dei Nerostellati, con un rinvio decisamente da rivedere, Fonti ne approfitta e, dopo essersi liberato di due avversari, gonfia ancora la rete. A chiudere i conti è Rosano al 75’, che di nuovo con un colpo al volo su assist di Irti segna l’ultima marcatura di giornata. Risultato finale, 0-7.

L’AQUILA 1927: Chicarella, Fonti, Brattelli, Di Norcia, Ricci, Venneri, Di Sante, Bisegna, Di Paolo, Catalli, Rosano. A disp.: Domingo, Di Francesco, Cipriani, Altares Diaz, Steri, Lenart, Rampini, Maisto, Irti. All. Roberto Cappellacci.

NEROSTELLATI: Di Cicco G., Del Gizzi, Olivieri, Palmerini, Di Pietrantonio, Pelliccione, Rosati, Di Cicco F., Spadafora, Palombizio A., Rossi. A disp.: Di Girolamo, Pignatelli, Iacobucci, Palombizio M., Di Ciccio, Pelino, Silvestri, Hallulli, Mazzaferro. All. Alberto Bernardi.

ARBITRO: Cristian Di Renzo (Avezzano).

ASSISTENTI: Guido Alonzi (Avezzano), Niko Ricci (Chieti).