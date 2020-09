Bonus mamma, 800 euro per le donne in gravidanza: come riceverli

Bonus mamma 2020, un contributo di 800 euro per sostenere la gravidanza al tempo del Covid.

Il bonus” mamma domani”, ovvero il premio alla nascita da 800 euro, è stato rifinanziato anche per tutto il 2020. Andiamo a scoprire a chi spetta e le modalità per la richiesta.

Bonus mamma: chi lo eroga e come richiederlo

Il bonus mamma 2020 è erogato dall’Inps, per via telematica (occorre avere il Pin dispositivo), o nelle sedi territoriali competenti. Si può anche avanzare tramite un Caf e un patronato o tramite gli operatori autorizzati.

Andrà allegata la certificazione dello stato di gravidanza rilasciata da un ginecologo o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale in cui sarà acclusa la data presunta della gravidanza. Si può anche allegare semplicemente il numero di protocollo telematico del certificato che emette il medico. Naturalmente se il certificato è già stato inviato all’Inps per richiedere un’altra prestazione non serve rimandarlo ma è sufficiente indicare che è già stato allegato ad un’altra pratica.

Si tratta di un aiuto immediato alle donne in gravidanza e alle neomamme, per assisterle nei pagamenti di visite, ecografie, pannolini, corredo e di tutte le prime spese da affrontare per il nuovo arrivato.

Il bonus va richiesto entro l’anno di vita del bambino (e a partire dal settimo mese di gravidanza). Non ci sono requisiti di reddito per averlo, basta partorire ed essere residenti in Italia, cittadine italiane o della Comunità Europea, cittadine non comunitarie ma con permesso di soggiorno Ue di lunga durata.

Il bonus nascita naturalmente può anche essere richiesto da chi adotta o prende in affido un minore, purché la richiesta sia fatta entro un anno dall’atto giuridico di notifica.

Bonus mamma doppio per gemelli o doppia gravidanza

Il bonus bebè 2020 è legato alla singola nascita: quindi in caso di parto gemellare o plurigemellare il bonus raddoppia o triplica in proporzione ai figli nati. Anche se una mamma dovesse rimanere incinta una seconda volta quasi subito dopo la prima è tenuta a ricevere un doppio bonus mamma 2020.