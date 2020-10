Bollette luce e gas, da ottobre la stangata

Luce e gas, dopo i ribassi dei mesi scorsi, ora arriva la stangata. Bollette salate dopo la ripresa delle attività economiche, i prezzi tornano uguali, o quasi, ai tempi pre-Covid. +15,6% sulla bolletta dell’elettricità, sopra all’11% il rincaro del gas.

Dati, soprattutto quello relativo alle tariffe del gas, legati anche alla stagionalità della fornitura: con l’inverno vicino cresce in maniera rilevante la domanda di gas. Il risparmio rispetto al 2019 sui pagamenti di luce e gas c’è comunque.

Complessivamente è pari a 207 euro annui a famiglia. Ma se i ribassi del 18% e del 13%, rispettivamente sui pagamenti di luce e gas, sono già un lontano ricordo, la crisi da Covid molto meno.

Bollette luce e gas, la spesa media per famiglia nel 2020

485 euro, sarà questa la spesa di una famiglia tipo nel 2020, per la bolletta dell’elettricità. Il risparmio annuo stimato rispetto al 2019 è di circa 74 euro, -13,2%. Nello stesso periodo in esame, la spesa per il gas della famiglia tipo sarà di 975 euro, -12% rispetto al 2019, corrispondente ad un risparmio di 133 euro circa.

La ripresa dei consumi di energia ha portato ad un graduale rialzo delle quotazioni

Si fanno sentire, puntualmente, le associazioni a tutela dei consumatori, che parlano di “Stangata record” e “Batosta”.

Rialzi sulle bollette luce e gas, le reazioni delle associazioni per la tutela dei consumatori

I forti rimbalzi dei prezzi delle bollette di luce e gas, segnalati dall’Autorità per l’energia (Arera) fin dal 1 ottobre, suscitano più di qualche protesta.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa spendere su base annua – e non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 nell’ipotesi di prezzi costanti – 70 euro in più per la luce e 96 euro in più per il gas.

Una maggior spesa complessiva, quindi, pari a 166 euro. “Una stangata record, che non ha precedenti. Un primato assoluto. Mai, da quando ci sono gli aumenti trimestrali stabiliti dall’Authority, ossia dal gennaio 2003, si sono verificati rialzi così elevati” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

Non meno agguerrito il Codacons. “È ora di intervenire seriamente sulla tassazione che vige sulle bollette energetiche – afferma il presidente Carlo Rienzi – È intollerabile che nel 2020 i consumatori si ritrovino a pagare il 45,7% di tasse sul gas (imposte e oneri di sistema) e il 35,1% sull’elettricità, con gli oneri di sistema che, sulla luce, raggiungono quota 21,8%. In base ai calcoli del Codacons, considerata la spesa media annua per l’energia e il livello di tassazione sulle bollette, ogni famiglia nel 2020 pagherà complessivamente ben 446 euro di tasse sul gas e 170 euro sulla luce”.

“Si attenuano gli effetti positivi in termini di risparmio rispetto ai precedenti trimestri, con una maggiore spesa a cui sarà difficile far fronte”, il commento di Federconsumatori.