L’Aquila, arriva l’ordinanza: il freddo accende i termosifoni

Termosifoni, dal 30 settembre a L’Aquila possibile l’accensione delle caldaie.

Con un anticipo di due settimane rispetto alla data prevista dalla legge, da domani, mercoledì 30 settembre, sarà possibile accendere i termosifoni nel territorio comunale dell’Aquila. Lo stabilisce un’ordinanza firmata oggi pomeriggio dal sindaco Pierluigi Biondi.

Nel provvedimento – pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune, a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_459460_725_1.html – è specificato che l’anticipo della possibilità di accendere gli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre e al 30 settembre è stato concesso dal sindaco in quanto “le attuali condizioni meteorologiche non garantiscono, in alcune ore del giorno, le sufficienti temperature interne in alcune zone del territorio comunale”.