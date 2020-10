Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ai Campionati italiani di maratona su strada

A Riccione i Campionati italiani di maratona su strada, in evidenza gli atleti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano guidato dall’allenatore e Presidente Mario Miconi ha partecipato ai Campionati italiani di maratona su strada 2020 a Riccione e al Campionato Italiano mt 100 in corsia a cronometro, con Carla di Stefano, Erga Skenderaj, Federica di Natale, per i Senior e Alessandra Susmeli per la categoria Senior donne. Per la categoria Master ha presentato Michela Mannucci, Samantha Ciuffetelli e Stefano Santoro. I citati atleti hanno solo partecipato alla gara di maratona di 42 km 195 mt.

Il risultato più importante per la categoria Senior, quindi la massima categoria, è stato conseguito da Federica Di Natale che dopo una brutta caduta avvenuta proprio nell’ultimo tratto della gara è riuscita a riprendere il gruppo di testa e quindi partecipare alla volata finale e conseguire un quarto posto molto importante per lei in quanto testimonia che il suo stato di forma e la sua condizione tecnica dopo la dura preparazione effettuata in questi ultimi mesi sta in evidente crescita. Davanti a Federica Di Natale sono arrivate le azzurre Luciani Veronica della GS Scaltenigo che ha vinto l’Oro, la medaglia d’Argento è andata a Giorgia Bormida della Mens Sana Siena, mentre il Bronzo ad Edda Paluzzi della Bosica di Martinsicuro.

Molto bene Carla Di Stefano che conclude al 19° posto sulle oltre 65 atlete partecipanti.

Purtroppo Alessandra Susmeli ed Erga Skenderaj si sono dovute fermare per problemi meccanici durante la gara.

Invece la inarrestabile Michela Mannucci si riconferma anche per il 2020 Campionessa Italiana della sua categoria, terza Samantha Ciuffetelli negli over 30, mentre un meritato quarto posto per l’atleta Stefano Santoro sempre della categoria Master.

Adesso ci si prepara in questi ultimi giorni per gli Internazionali d’Italia Open e Campionato Nazionale CSEN 2020 che si svolgeranno per il settimo anno consecutivo sulla pista di Santa Barbara è lungo via Carlo Confalonieri sabato 3 e domenica 4 ottobre. Infine la settimana prossima I Campionati Italiani assoluti su strada sul circuito stradale di Terni.

Molti, probabilmente, saranno gli atleti che parteciperanno alla gara di L’Aquila che verrà presentata successivamente con una dedicata conferenza stampa e trasmessa con diretta streaming.