Pizzoli – Amiternina, in campo e fuori si fa il tifo per Daniele Cammarota

Sotto una fitta pioggia, la partita Pizzoli-Amiternina di ieri, valida per il ritorno di Coppa Italia Promozione Abruzzo, finisce 0-3 per i giallorossi di Scoppito ma a vincere più di tutti sono stati lo sport, l’amicizia e la solidarietà.

“Daje Camma”, i giocatori sono scesi in campo tutti con una maglietta simbolica con un pensiero a Daniele Cammarota, calciatore del Pizzoli, in coma dallo scorso 25 giugno, in seguito ad un grave incidente con la sua macchina sulla SS80 all’altezza di San Vittorino.

I calciatori e lo staff tecnico della SPD Amiternina Scoppito hanno inoltre organizzato una raccolta fondi per sostenere famiglia di Daniele Cammarota nelle spese mediche.