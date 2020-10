L’Aquila 1927, vittoria contro la Bacigalupo Vasto Marina

Prima trasferta di Eccellenza per L’Aquila, che torna vittoriosa dall'”Aragona” di Vasto: contro la Bacigalupo Vasto Marina termina 1-0 per il team di Roberto Cappellacci. Tornano a disposizione del tecnico Catalli, che subentra nel secondo tempo, e Di Sante, fermo nello scorso incontro per squalifica.

10’ minuto, L’Aquila pericolosa: Di Paolo per Miccichè che serve Bisegna, che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Quattro minuti e ancora ospiti vicini alla porta difesa da Marconato: sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Di Paolo che spedisce di poco a lato. 17’, padroni di casa che ci provano con Di Pietro che, dopo aver recuperato palla a metà campo, cerca la porta, Domingo blocca in due tempi. 35’, di nuovo L’Aquila vicina al goal: punizione di Steri, spicca Maisto che in tuffo cerca di spingere in rete, ma di nuovo la sfera termina a lato. Fine primo tempo, risultato parziale 0-0.

È nella ripresa che il match si blocca: 55’, azione personale di Miccichè che, dopo essersi liberato di due avversari, spedisce la palla direttamente in porta. I padroni di casa cercano di recuperare, ma le occasioni più ghiotte sono sul versante aquilano: 75’, il neo entrato Di Sante approfitta dell’estremo difensore avversario fuori dai pali e cerca di beffarlo, ma la palla termina sul fondo. Otto minuti, e L’Aquila ci riprova: dapprima Miccichè con respira di Marconato, poi Di Paolo che calcia sull’esterno della rete, il risultato resta invariato.

Grandissima chance al 93’: punizione di Catalli respinta da Marconato, poi tentativo di Di Sante che, però, si stampa sul palo. Nient’altro da annotare, L’Aquila riesce ad agguantare la vittoria grazie alla rete di Miccichè. Risultato finale, 0-1.

L’AQUILA 1927: Domingo, Lenoci, Moscianese, Steri (56’ st Di Norcia), Altares Diaz, Venneri, Miccichè (86’ st Rosano), Lenart (56’ st Catalli), Di Paolo, Bisegna (86’ st Ricci), Maisto (73’ st Di Sante). A disp.: Chicarella, Brattelli, Rampini. All. Roberto Cappellacci.

BACIGALUPO VASTO MARINA: Marconato, Longo, Di Gennaro, D’Adamo, Marino, Triglione, Di Ghionno (73’ st Petrella), Galiè, Salerno, Di Pietro, Fitti (62’ st Lupo). A disp.: Gaeta, Balbuena, Lanfranchi, Santone, Damizia, Torres, Turdò. All. Roberto Cesario.