Davide Cironi, il test driver aquilano “Dal pollaio alla pista” sulle sue amate 4 ruote

Davide Cironi questa sera sarà su Motor Trend alle 22.15, canale 59 del digitale, con il format “Dal pollaio alla pista”, programma nel quale mette su strada e accende i motori di auto malridotte riportate al loro antico splendore.

Davide Cironi è il 33enne originario dell’Aquila, test driver di esperienza, diventato in poco tempo punto di riferimento mondiale degli appassionati delle quattro ruote, che attendono sempre con ansia un suo nuovo servizio.

Presente anche su Youtube con un canale da 340 mila iscritti, nel 2013 Davide Cironi ha dato il via alla sua passione fondando Drive Experience.it, un portale che raccoglie tutti gli amanti delle 4 ruote.

La sua intenzione era quella di colmare un vuoto nell’informazione automobilistica italiana e internazionale. Insieme ad altri giovanissimi professionisti ha dato il via ad un vero e proprio “movimento di rinascita motoristica”, che vive oggi una continua espansione tra gli appassionati di tutto il mondo.

“Da appassionato di motori mi sentivo abbandonato a me stesso – aveva detto Davide Cironi in un’intervista all’Ansa -. In Italia nessuna testata giornalistica né programma televisivo parlava di automobili come avrei voluto, dunque ho pensato di farlo da me. Ho scelto la strada più lunga e difficile, con una salita ripida e più soddisfacente”.

Nel format “Dal pollaio alla pista” si cimenta con antiche glorie e vecchi rottami, recupera auto malridotte da luoghi sperduti con l’obiettivo di rimetterle a nuovo e portarle in pista.

Per realizzare ogni progetto, ricorre all’aiuto delle migliori officine sparse per il Paese, “perché un restauro vero e proprio non richiede solo tempo e dedizione”.

Fuori dalle telecamere e dal mondo dei social Davide può essere trovata alla guida della sua compagna più fedele, una Porsche 911 nera del 2001 soprannominata “Troietta”, comprata prima di fondare Drive Experience, “senza motore, tutta sfasciata e maltrattata, presa per due soldi e messa a posto con calma fino a farla tornare in strada”.

“Continuo a farle regalini spesso e volentieri per tenerla in forma. Devo evitare gelosie ora che in garage sono arrivate altre ragazze molto seducenti. Tutto bello, ma in realtà la maggior parte del tempo lo passo sul Fiat Doblò del Drive Experience”.

Il sito ufficiale di Davide Cironi con news e approfondimenti è www.DriveExperience.it e questo il link per Il canale Youtube: