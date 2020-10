Buon compleanno Elisabetta!

Un giorno indimenticabile per Elisabetta Volpe che oggi diventa maggiorenne: tanti tanti auguri!

A te Eli un augurio speciale, dal profondo del cuore, per i tuoi 18 anni.

Grazie per la felicità e le grandi soddisfazioni che ci regali ogni giorno, grazie per essere un vulcano di idee, grazie per essere figlia e sorella nostra. Continua a ballare, come solo tu sai fare, sul più bel palcoscenico della vita. Noi saremo sempre pronti ad applaudirti e a godere della tua infinita bellezza. Mamma, Papà, Luca e Pinzi

