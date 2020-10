Ballottaggio Avezzano, anche Del Boccio appoggia Di Pangrazio

AVEZZANO – Verrecchia “prevede” l’appoggio di Del Boccio a Di Pangrazio al ballottaggio delle amministrative e Del Boccio lo accontenta, “pur solamente per stare all’opposto da dove sta costui (Verrecchia, ndr)”.

Ancora un endorsement per Gianni Di Pangrazio, che per il ballottaggio delle amministrative ad Avezzano incassa anche il sostegno dell’ormai ex candidato sindaco Antonio Del Boccio. Tutto nasce da una “previsione” di Massimo Verrecchia che in post su Facebook, tra l’altro, scrive: “Del Boccio, candidato per fare il consigliere comunale, entrerà in Consiglio solo con la vittoria di Di Pangrazio, quindi è inutile aggiungere altro”.

Da lì, la risposta di Del Boccio, che lo ha subito “accontentato”: “Saluti a tutti cari amici, nei giorni scorsi stavo pensando cosa fare nel ballottaggio di domenica e lunedì prossimi dicendo fra me e me che forse era meglio stare fermi e che vinca il migliore… ma poi appare lui con le sue analisi ed ecco che tutto diventa più chiaro. Verrecchia, sì proprio lui, e ‘quindi è inutile aggiungere altro’. Appoggerò il candidato sindaco Giovanni Di Pangrazio pur solamente per stare all’opposto da dove sta costui. Perché il mio modo di fare politica è quello di rendere un servizio alle persone non a se stessi”.