Atletica leggera, a L’Aquila i Campionati regionali FISDIR e FISPES

Mercoledì 30 settembre a L’Aquila i Campionati Regionali FISDIR e FISPES di atletica leggera. Boom di iscrizioni e presenza di tanti medagliati ai tricolori 2020.

Presso il Campo di atletica leggera Isaia Di Cesare dell’Aquila, organizzati per il quarto anno consecutivo dall’Atletica L’Aquila, mercoledì 30 settembre con ritrovo alle ore 14,30 ed inizio gare alle ore 15,15 si svolgeranno i Campionati Regionali Individuali FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), Federazioni del CIP (Comitato Italiano Paralimpico). La data di effettuazione delle gare era programmata per domenica 27 settembre 2020 e, purtroppo, a causa delle avverse condizioni meteo, gli organizzatori di concerto con i rispettivi Comitati Regionali hanno optato per il rinvio infrasettimanale.

La manifestazione sarà presente nel palinsesto ufficiale della “Settimana europea dello sport #BeActive” FISPES. La partecipazione al Campionato Regionale di atletica è riservata agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale agonisti C21/Open e promozionali e ad atleti FISPES di cui alle classificazioni e profili funzionali in base alla disciplina atletica di riferimento, sono stabilite dal World Para Athletics. Le società iscritte sono oltre all’ASD Atletica L’Aquila che parteciperà con dieci atleti della squadra paralimpica del progetto Atleticamenteinsieme, l’Ass. Polisportiva Chieti, l’ASD Accademia Biancazzurra Pescara, CM Fight Academy Chieti, Nuoto Disabili Sulmona, ASD Uguali nello Sport “Giuliano Visini” di Pescara.

Dal 2014 l’Atletica L’Aquila ha intrapreso l’attività di atletica leggera per ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, dal 2016 è affiliata alla FISDIR area promozionale e da quest’anno ha formalizzato anche l’affiliazione alla FISPES. Si tratta della sesta manifestazione organizzata presso il campo di atletica leggera “Isaia di Cesare” dall’Atletica L’Aquila, post lockdown, manifestazione che si atterrà ai protocolli governativi previsti per gli sport individuali e ai disciplinari stabiliti dalle tre Federazioni FIDAL/FISDIR/FISPES per la riapertura degli impianti di atletica leggera. Cinquanta gli atleti iscritti, con un boom di adesioni senza precedenti, in vista anche dei Campionati Italiani FISDIR agonisti, che si svolgeranno a Pescara il 10 e 11 ottobre prossimo, presso lo stadio Adriatico “G. Cornacchia”.

ll programma gare messo a punto per domenica prossima dal Comitato Regionale FISDIR/FISPES prevede gare di corsa piana (velocità, marcia, staffette) e gare di salti e lanci (salto in lungo, disco, giavellotto, peso). Tra i partecipanti, l’atleta di casa Giovanni Mazzette, medaglia d’argento ai recenti Campionati Italiani Fispes outdoor di Jesolo, che si cimenterà sui m.200 piani ctg. T47 e lancio del peso ctg. F46. Inoltre i medagliati ai Campionati Italiani FISDIR indoor 2020: Giannini Federico medaglia di bronzo nel triathlon, Simoni Matteo medaglia d’argento nel salto in lungo e D’Agostino Nando medaglia d’argento nella marcia m. 800 e m. 1500.