Amazon Prime Day, due giorni di sconti per tutti gli iscritti: ecco quando

Amazon Prime Day, ora ci sono le date ufficiali. Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre due giorni di sconti e promozioni per tutti gli iscritti a Prime, su oltre un milione di prodotti.

Slittata da luglio a ottobre, causa Coronavirus, Amazon Prime Day scatterà dalle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14. Tutti gli iscritti a Prime potranno scegliere tra una vasta selezione di prodotti in vendita a prezzi scontati, con offerte a tempo limitato e anche lanci esclusivi nella due giorni di saldi globale.

Non è tutto qui, però. Amazon Prime Day, quest’anno, si propone anche di sostenere le Pmi colpite dalla crisi scatenata dal Covid19. Per questo scopo Amazon investirà 85 milioni di euro in promozioni speciali, durante il Prime Day e anche nel corso della stagione natalizia. Fin da oggi, lunedì 28 settembre i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10 euro su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese – disponibili su Amazon.it – riceveranno un buono promozionale da 10 euro da utilizzare durante l’Amazon Prime Day, del 13 e 14 ottobre.

L’Amazon Prime Day vedrà offerte su tv, acquisti per la casa, giocattoli, prodotti alimentari, moda, arredamento. Ci sono anche offerte anticipate, attive già a partire da oggi, su prodotti a marchio Amazon. Da Amazon Music ai Kindle Unlimited, da Amazon Fashion a Prime Now e Prime Video.

Scaricando l’applicazione Amazon si possono ricevere in anteprima gli aggiornamenti sulle offerte.