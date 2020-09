Coronavirus Abruzzo, l’aggiornamento casi del 26 settembre

Coronavirus, i nuovi casi registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento dalla regione.

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono 16 i nuovi casi positivi, così distribuiti: 1 in Provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo. I positivi di oggi hanno un’età compresa tra 1 e 81 anni.

59 i pazienti positivi al Covid attualmente ricoverati nelle strutture sanitarie regionali, di cui 5 in terapia intensiva. Mentre sono 762 i casi positivi posti in isolamento domiciliare.

Il numero dei pazienti dimessi/guariti è pari a 3035.

Attualmente su tutto il territorio regionale d’Abruzzo sono 821 i contagi attuali, cioè i pazienti ad oggi positivi.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati eseguiti complessivamente 194249 test.