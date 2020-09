Vasto, contro il Covid lezioni sulla spiaggia

VASTO – Progetto “InSabbiaMenti”, gli alunni della scuola Madonna dell’Asilo in spiaggia per fare lezioni a prova di Covid 19.

Banchi sotto gli ombrelloni per gli alunni della Scuola Madonna dell’Asilo di Vasto, pionieri del progetto InSabbiaMenti, ideato dal consorzio Vivere Vasto Marina e realizzato in collaborazione con il Comune di Vasto, il lido da Mimì e la Vastarredo, azienda che ha fornito i banchi in linea con le normative anti-Covid. Aule speciali, in spiaggia e sotto il sole per i fortunati alunni vastesi.

“L’iniziativa – sottolinea il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, come riporta zonalocale.it – è stata apprezzata dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina”.

Presenti al “primo giorno di scuola al mare”, anche il consigliere regionale Pietro Smargiassi, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l’assessore comunale alle Politiche scolastiche, Anna Bosco.