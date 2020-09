Sulmona, autista di bus positivo al Covid: tamponi su tutto il personale

Primi intoppi a un solo giorno dalla riapertura delle scuole a Sulmona. Un autista del servizio trasporti del Comune è risultato positivo al Covid. Si attende il risultato dei tamponi eseguiti su tutto il personale del settore.

A dare l’annuncio è il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini.

“Questa sera la Asl ci ha comunicato che un autista del servizio trasporti del Comune di Sulmona è stato accertato positivo Covid19. L’Amministrazione aveva richiesto nei giorni scorsi al servizio Prevenzione di effettuare i tamponi agli autisti del servizio trasporti, proprio per assicurare la massima sicurezza per il personale e gli utenti in vista della riapertura delle scuole e del conseguente aumento sensibile dell’utenza. Stasera sono arrivati i primi esiti, con il riscontro di 1 positivo sui primi 9 tamponi effettuati. Sono in corso gli altri test sul resto del personale del settore”.

Si attende ora, quindi, il risultato degli ulteriori tamponi effettuati, per scongiurare focolai in un settore strategico come quello dei trasporti cittadini e per permettere al servizio di continuare in sicurezza.

Intanto è scattato l’iter procedurale previsto in caso di positività accertata. “La Asl ha avviato immediatamente l’esame epidemiologico e sono stati tracciati i contatti stretti dell’operatore. È già stata disposta la sanificazione dei locali e degli autobus, in corso di realizzazione già in serata (ieri, ndr). In attesa della completa analisi e verifica della situazione, in maniera preventiva una parte delle corse è stata sospesa, fino a domenica. Saranno garantiti lo scuolabus e i trasporti degli studenti, oltre alla tratta stazione-ospedale, per intero”.