Ordine giornalisti d’Abruzzo, elezioni rinviate a novembre

Ordine giornalisti d’Abruzzo, le elezioni per il rinnovo del Consiglio slittano a novembre.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine regionale dei giornalisti e di quello dell’Ordine nazionale erano già state convocate per il 4 ottobre prossimo.

Il rinvio si è reso necessario per allineare le elezioni per il rinnovo dell’Ordine regionale alle nuove date indicate dal Consiglio nazionale, con la deliberazione del Presidente Carlo Verna, del 15 settembre 2020, dopo la mancata convocazione da parte dei consigli regionali della Lombardia e della Campania motivata dall’emergenza Covid.

Le elezioni, inizialmente fissate per il 27 settembre e per il 4 e 11 ottobre 2020, si terranno pertanto l’8 novembre (prima convocazione, per essere valida devono votare la metà più uno degli iscritti), il 15 novembre (seconda convocazione) e il 22 novembre (eventuale ballottaggio).

I seggi elettorali, aperti dalle ore 10,00 alle ore 18,00, saranno allestiti all’Aquila, nella sede dell’Ordine, in via Guido Polidoro 1; a Teramo, nella sala delle riunioni della Curia Vescovile, in Piazza Martitiri della Libertà; a Pescara, nella sede dell’Aurum, in Piazzale Gardone Riviera.

Gli avvisi di convocazione saranno spediti nei prossimi giorni, per posta certificata (pec) a tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo.