Luminosa, 32 imprenditori aquilani lanciano il primo capitolo Bni

32 imprenditori e professionisti aquilani insieme per lanciare ‘Luminosa’ il Capitolo Bni a L’Aquila.

BNI è la più grande organizzazione di scambio di referenze al Mondo, leader del marketing Referenziale dal 1985, che vanta in attivo oltre 10.000 capitoli in oltre 70 Paesi del Mondo.

Luminosa, il lancio

Il capitolo Luminosa, diretto e formato dall’Assistant Director Mirko Cafasso, è composto attualmente da 32 figure, tra professionisti ed imprenditori eterogenei, in quanto BNI accetta all’interno dei suoi capitoli solo un rappresentante per categoria professionale al fine di sviluppare un Business non competitivo, bensì collaborativo.

Fiorella Bafile è stata nominata Presidente del Capitolo Luminosa, affiancata dal vice presiedente Fabrizio Spennati e da Roberta Galeotti.

Compongono il Capitolo Luminosa:

Alberto Villani, Angelo Giardini, Alessandra Cellitti, Antonio Bafile, Daniela Bontempo, Emanuela Cherubini, Emanuela Massari, Enrico Pistilli, Fabrizio Spennati, Federica Rosa, Fiorella Bafile, Francesco Ambrosi, Gabriele De Antoniis, Gabriella Fiorenza, Giovanna Laurini, Gianfranco Pesce, Loredana Fogliaroni, Luana Isicrate, Luca Pelliccione, Lucio Liberatore, Luisa Rizzo, Andrea Basti, Mario Benedetti, Massimo Molinari, Maura De Dominicis, Michel Selim, Michela Pacione, Monia De Santis, Roberta Galeotti, Roberto Madama, Studio Habitat House, Valerio Romano.

Molte professionalità potranno ancora scegliere di accedere al Capitolo per completare il ventaglio di competenze che consentirà il fiorire di economie e contatti umani. Ogni capitolo Bni ha consuetudine di iniziare una giornata a settimana con la colazione che precede il meeting, ma che diventa momento di aggregazione e di prolifica collaborazione.

Luminosa si è presentata questa mattina ai suoi ospiti e alla città

L’evento di presentazione di è tenuto nella sala delle conferenze dell’Hotel Canadian, nel rispetto della normativa Covid ed in totale sicurezza, garantendo il distanziamento fisico ed il rispetto di tutte le norme sanitarie.

Bni è già presente in Abruzzo a Teramo, Martinsicuro, Mosciano Sant’Angelo, Pescara e Montesilvano. Il direttivo regionale è composto da Ismaele Capriotti, Francesco Alessandro e Sabatino Quatraccioni.

Per contatti: www.bni-abruzzo.it email: cafasso@bni-abruzzo.it